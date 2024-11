Казахстан вылетел в дивизион С Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу после поражения от Австрии вылетела в дивизион С Лиги наций, передают Vesti.kz.

Встреча пятого тура прошла в Алматы и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Удаление и гол со штрафного решили судьбу Казахстана в Лиге наций

Благодаря этому успеху австрийцы набрали 10 очков и вышли на первое место в группе 3 (матч Словения - Норвегия еще не сыгран), тогда как казахстанцы с 1 набранным баллом по-прежнему находятся на последней, четвертой строчке, лишившись теоретических шансов на сохранение прописки в дивизионе B.

В пяти играх подопечные Станислава Черчесова сыграли вничью с Норвегией (0:0) и проиграли Словении (0:3, 0:1), Австрии (0:4, 0:2). При этом они по-прежнему не открыли счет своим голам в нынешнем розыгрыше 0-10.

Может быть, повезет в заключительном матче группового этапа с Норвегией 17 ноября в Осло.

Напомним, в Лигах B, C и D победители групп переходят в дивизион выше, тогда как последние команды в Лигах A, B и C выбывают в дивизион ниже. Команды Лиги A, занявшие третье место, и занявшие второе место Лиги В; команды Лиги B, занявшие третье место, и занявшие второе место Лиги С; а так же два лучших четвертых места Лиги C и две команды, занявшие второе место в Лиге D, соревнуются между собой в повышении/понижении в дивизионе в марте 2025 года. Так как в Лиге C 4 группы, а в Лиге D только 2, команды, которые вылетят из дивизиона C в дивизион D, будут определены в стыковых матчах в марте 2025 года.