Назван худший игрок сборной Казахстана в матче против Австрии

Определен худший футболист сборной Казахстана в домашнем матче Лиги наций с Австрией. Им оказался защитник "Астаны" Александр Марочкин, передают Vesti.kz.

Удаление и гол со штрафного решили судьбу Казахстана в Лиге наций

Марочкин на 23-й минуте заработал удаление, чем подвел свою команду. Михаэль Грегорич со стандарта забил второй гол и этим самым предрешил исход встречи в Алматы. В меньшинстве у подопечных Станислава Черчесова не было никаких шансов отыграться. В итоге Марочкин удостоился самой низкой оценки - 4.0 от сайта Flashscore. Самую высокую в этой игре среди обеих команд получил полузащитник "Лейпцига" Кристоф Баумгартнер - 9.0.

УЕФА уже прокомментировал фиаско сборной Казахстана, которая вылетела в дивизион С Лиги наций.

Заключительную игру группового этапа Лиги наций казахстанцы проведут с Норвегией 17 ноября в Осло.