Черчесова "отправили" в легендарный клуб после матча сборной Казахстана
Телеграм-канал "Дай ударитЬ" отреагировал на поражение сборной Казахстана под руководством Станислава Черчесова в матче против Австрии в Лиге наций, передают Vesti.kz.
Телеграм-канал "Дай ударитЬ" отреагировал на поражение сборной Казахстана под руководством Станислава Черчесова в матче против Австрии в Лиге наций, передают Vesti.kz.
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"Станислав Саламович проиграл пока все, что можно у руля Сборной Казахстана, а это что значит?
Что скоро будут "звать" его в "Спартак"!
Хотите возвращения Станислава Саламовича в "Спартак"?", - пишет источник.
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Для Казахстана это четвертое поражение в пяти матчах. Единственный балл был заработан в домашней игре с Норвегией (0:0). Далее были поражения от Словении (0:3, 0:1) и Австрии (0:4, 0:2). В итоге подопечные Черчесова осели на последней, четвертой строчке в группе 3, потеряв шансы на сохранение прописки в дивизионе B Лиги наций. Заключительный матч группового этапа нынешнего розыгрыша они проведут с Норвегией 17 ноября в Осло.
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