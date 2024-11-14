Черчесова "отправили" в легендарный клуб после матча сборной Казахстана

Телеграм-канал "Дай ударитЬ" отреагировал на поражение сборной Казахстана под руководством Станислава Черчесова в матче против Австрии в Лиге наций, передают Vesti.kz.

Удаление и гол со штрафного решили судьбу Казахстана в Лиге наций

"Станислав Саламович проиграл пока все, что можно у руля Сборной Казахстана, а это что значит?

Что скоро будут "звать" его в "Спартак"!

Хотите возвращения Станислава Саламовича в "Спартак"?", - пишет источник.