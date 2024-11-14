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Вчера 23:59
 

Черчесова "отправили" в легендарный клуб после матча сборной Казахстана

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Черчесова "отправили" в легендарный клуб после матча сборной Казахстана ©Vesti.kz/Алихан Сариев

Телеграм-канал "Дай ударитЬ" отреагировал на поражение сборной Казахстана под руководством Станислава Черчесова в матче против Австрии в Лиге наций, передают Vesti.kz.

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Телеграм-канал "Дай ударитЬ" отреагировал на поражение сборной Казахстана под руководством Станислава Черчесова в матче против Австрии в Лиге наций, передают Vesti.kz.

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Для Казахстана это четвертое поражение в пяти матчах. Единственный балл был заработан в домашней игре с Норвегией (0:0). Далее были поражения от Словении (0:3, 0:1) и Австрии (0:4, 0:2). В итоге подопечные Черчесова осели на последней, четвертой строчке в группе 3, потеряв шансы на сохранение прописки в дивизионе B Лиги наций. Заключительный матч группового этапа нынешнего розыгрыша они проведут с Норвегией 17 ноября в Осло.

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