Драмой обернулся матч Узбекистана в отборе ЧМ по футболу

Сборная Узбекистана уступила Катару в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2026 по футболу в Азиатской зоне, передают Vesti.kz.

Встреча пятого тура состоялась в Дохе и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля, которые вели 2:0 после первого тайма, но во второй 45-минутке гости проявили характер и казалось бы сотворили камбэк. Однако на 12-й компенсированной минуте катарцы вырвали победу.

У победителей дубль оформил Алмоез Али (25-я минута, 41-я), а также отличился Лукас Мендес (90+12-я). В составе проигравших два гола забил Аббосбек Файзуллаев (75-я, 80-я).

После этой игры Узбекистан с 10 очками идет вторым в группе А третьего отбора ЧМ, а Катар, набрав 7 очков, располагается на четвертой строчке из шести.

Первые две команды с каждой группы получат путевки в финальную часть ЧМ-2026. Сборные, занявшие третьи и четвертые места, продолжат борьбу за выход на мундиаль в четвертом отборочном раунде.