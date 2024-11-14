"Барселона" захотела избавиться от своей "десятки": он стоил 80 миллионов

"Барселона" больше не нуждается в услугах своего нападающего и 22-летнего воспитанника Ансу Фати, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, спортивный директор каталонского клуба Деку и главный тренер Ханс-Дитер Флик сталкиваются со все более сложной ситуацией с Ансу Фати. На днях молодой нападающий получил еще одну травму во время тренировки и, как ожидается, выбыл из строя как минимум на четыре недели. Эта новая травма - лишь последняя глава в тревожной истории болезни, которая в последние годы характеризует карьеру Ансу и ставит под угрозу терпение как Флика, так и Деку. Немецкий тренер ясно дал понять, чтобы форвард покинул клуб, а Деку понимает, что найти для него новую команду в зимнее трансферное окно будет непросто.

"Барселона" решила защитить будущее своей звезды: подробности

С каждой новой травмой рыночная стоимость молодого форварда снижается (сейчас она равна 15 миллионам евро, а в 2020 году он оценивался в 80 миллионов), а потенциальные покупатели теряют интерес к игроку. Кроме того, у Ансу высокая зарплата, что еще больше усложняет картину. Возможность получить предложение о трансфере представляется маловероятной, и вряд ли какая-либо команда согласится взять на себя всю сумму за игрока, поэтому единственными приемлемыми вариантами могут стать аренда или даже недорогой уход.

Флик, в свою очередь, настаивает на том, чтобы клуб принял решение побыстрее. Он считает, что команде необходимо освободить место в составе и дать возможность другим игрокам, которые могут обеспечить большую стабильность в атаке. По мнению тренера, сохранение Ансу в команде только отнимает возможности для роста других талантов и влияет на планирование оставшейся части сезона.

"Барселона" нацелилась на нападающего, которого отверг Симеоне

Фати начал играть в детской команде "Эррера", с 2010 по 2012 год занимался в академии "Севильи", а с 2012-го находится в системе "Барселоны". В нынешнем сезоне Ла Лиги он провел четыре матча, результативными действиями не отметился.