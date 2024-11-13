"Барселона" решила защитить будущее своей звезды: подробности

"Барселона" намерена продлить сотрудничество с одной из своих звезд Педри. Спортивный директор каталонского клуба Деку находится на заключительной стадии переговоров по обеспечению долгосрочного пребывания 21-летнего полузащитника в стане "сине-гранатовых", передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, Педри, чей нынешний контракт истекает в 2026 году, был определен советом директоров как ключевой элемент проекта клуба, и Деку хочет защитить его будущее новым соглашением до 2029 года. Стороны должны обо всем договориться в течение нескольких дней.

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Отмечается, что роль Педри в схеме нового главного тренера Ханс-Дитера Флика неоспорима. После серии травм, которые помешали ему полностью раскрыть свой потенциал в прошлом сезоне, он вернулся к своей лучшей форме, показывая, почему является одной из опор команды. Его видение игры, точность передачи и способность контролировать темп игры сделали молодого канарца незаменимым игроком в центре поля, что сыграло для Флика ключевую роль в восстановлении уверенности в игре команды.

Этим продлением правление "Барселоны" хочет показать, что, несмотря на экономические проблемы, клуб стремится сохранить своих звезд и построить конкурентоспособную команду на европейском уровне.

Педри начинал карьеру в "Лас-Пальмасе", откуда в 2019 году перешел в "Барселону" за 23 миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 80 миллионов евро. В нынешнем сезоне Ла Лиги он провел 13 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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