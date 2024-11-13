"Барселона" нацелилась на нападающего, которого отверг Симеоне

"Барселона" активно ищет центрального нападающего на случай, если Роберт Левандовски соберет чемоданы в конце сезона и отправится в Саудовскую Аравию или куда-нибудь еще, где ему предложат заоблачную зарплату, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, президент каталонского клуба Жоан Лапорта уже присматривается к новым форвардам, одним из которых является 20-летний испанец Самуэль Омородион из "Порту".

В течение некоторого времени "сине-гранатовые" внимательно следили за его неудержимым развитием, и в прошлом сезоне он продемонстрировал свой впечатляющий уровень в "Алавесе", куда перешел на правах аренды из мадридского "Атлетико". Многие ожидали, что главный тренер "матрасников" Диего Симеоне даст ему шанс в новом сезоне, но он сделал выбор в пользу Александера Срлота и Хулиана Альвареса, вынудив испанца уйти летом в "Порту" за 15 миллионов евро.

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Омородион является одним из самых перспективных нападающих на мировой арене, и "Барселона" уверена, что он может стать великолепной заменой Левандовски. "Порту" может отпустить испанца за 40 миллионов евро.

Омородион получил вызов в сборную Испании матчи Лиги наций с Данией (на выезде) и Швейцарией (дома), которые пройдут 15 и 18 ноября соответственно.

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