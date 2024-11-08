В сборной Испании "отказались" от игроков "Реала": но есть новички

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте назвал состав на предстоящие матчи с Данией (на выезде) и Швейцарией (дома) в Лиге наций, передают Vesti.kz.

Они состоялся 15 и 18 ноября соответственно.

Интересно, что в заявке не оказалось ни одного игрока "Реала". При это впервые вызов получили Саму Омородион, Айтор Паредес и Марк Касадо.

Состав выглядит так:

вратари: Давид Райя ("Арсенал"), Алекс Ремиро ("Реал Сосьедад"), Роберт Санчес ("Челси");

защитники: Педро Порро ("Тоттенхэм"), Оскар Мингеса ("Сельта"), Дани Вивиан ("Атлетик"), Эмерик Лапорт ("Аль-Наср"), Пау Торрес ("Астон Вилла"), Марк Кукурелья ("Челси"), Алекс Гримальдо ("Байер"), Айтор Паредес ("Атлетик");

полузащитники: Микель Мерино ("Арсенал"), Мартин Субименди ("Реал Сосьедад"), Фабиан Руис (ПСЖ), Педри ("Барселона"), Дани Ольмо ("Барселона"), Алекс Баэна ("Вильярреал"), Марк Касадо ("Барселона");

нападающие: Альваро Мората ("Милан"), Ламин Ямаль ("Барселона"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Йереми Пино ("Вильярреал"), Микель Ойарсабаль ("Реал Сосьедад"), Айосе Перес ("Вильярреал"), Саму Омородион ("Порту"), Брайан Сарагоса ("Осасуна").