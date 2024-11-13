Назван преемник Левандовски в "Барселоне": но Гвардиола может сорвать трансфер

"Барселона" хочет усилить атакующую линию следующим летом. Каталонцы присмотрели преемника для Роберта Левандовски, но бывший тренер каталонского клуба может сорвать трансфер, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, "Манчестер Сити" может потерять Эрлинга Холанда, если английский клуб накажут за финансовые махинации (если вина будет доказана, то команду могут понизить в дивизионе).

Отмечается, что президент "Барселоны" Жоан Лапорта еще в прошлом сезоне безуспешно пытался подписать Холанда. Но теперь, когда есть амбициозный проект благодаря новому главному тренеру Хансу-Дитеру Флику, он надеется, что ему повезет больше с трансфером Холанда, который может стать преемником Роберта Левандовски. Все-таки поляку уже 36 лет, и он размышляет о том, чтобы покинуть каталонский клуб по окончании сезона, чтобы подписать последний большой контракт в Саудовской Аравии или в другом экзотическом месте.

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Между тем наставник "Ман Сити" Гвардиола пытается убедить Холанда не покидать команду, что бы с ним ни случилось, и чтобы он принял предложение о продлении контракта, которое ему будет представлено. Хотя в "Барсе" считают, что Пеп не достигнет своей цели и норвежец окажется под руководством Флика.

Контракт Холанд с "Ман Сити" действует до 30 июня 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 200 миллионов евро. В нынешнем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ) норвежец провел 11 матчей и забил 12 голов.

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