Камару Усман сделал заявление о бое с Рахмоновым в UFC

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец нигерийского происхождения Камару Усман объяснил, почему не состоится его бой с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым в декабре, передают Vesti.kz.

Известны подробности переговоров о бое Шавката Рахмонова и Камару Усмана в UFC

"Честно говоря, я смотрел на этот бой и знаю, что это определенно очень и очень выигрышный поединок. И я знаю, что я, как никто другой, могу выйти на бой и показать то, что еще не было показано в молодом, голодном, непостоянном парне Шавкате Рахмонове. Он очень талантлив, очень хорош. Но я вижу изъяны у него и думаю, что смогу воспользоваться этим, когда придет время. Но 7 декабря, возможно, еще слишком рано для этого. Так что да, на этом я и остановился", - сказал Усман в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Изначально Рахмонов должен был выйти в октагон с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом в рамках турнира UFC 310 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США), однако американец палестинского происхождения был вынужден отказаться от поединка из-за проблем со здоровьем.

На замену Мухаммаду также рассматривался американец Колби Ковингтон, владевший титулом временного чемпиона UFC в полусреднем весе, о переговорах с ним поведал тренер казахстанца Эдуард Базров.