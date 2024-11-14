Одноклубник Роналду отреагировал на интерес "Реала"

Защитник сборной Испании по футболу Эмерик Ляпорт заявил, что готов обсудить с "Реалом" возможное сотрудничество, передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб присматривается к Ляпорту на фоне травм своих ведущих защитников.

"Я бы, конечно, прислушался к звонку из "Реала". Такие клубы нельзя игнорировать", - цитирует Ляпорта si.com.

Минувшим летом Ляпорт перешел в саудовский "Аль-Наср" из "Манчестер Сити", подписав контракт до 30 июня 2026 года. Сумма сделки составила 27,5 миллиона евро. В 2018-м "Сити" заплатил за его трансфер из "Атлетика" (Бильбао) 65 миллионов евро.

Напомним, что главной звездой "Аль-Насра" является португальский форвард Криштиану Роналду.