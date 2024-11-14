Полицейский избил футбольного судью в Казахстане: чем обернулся инцидент

В августе на матче любительской J-лиги в Алматы между клубами "Пионер" и "Эрик-сон" (3:5) несколько игроков напали на судью из-за красной карточки. Пострадавший арбитр Игорь Карпов рассказал, почему согласился примириться с обидчиками, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

После матча рефери зафиксировал побои и подал заявление в полицию.

Выяснилось, что одним из нападавших был сотрудник полиции Алихан Тлеков, а избитый судья сообщил, что на него оказывали давление. По результатам расследования инспектор Тлеков был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

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"Они извинились и раскаялись перед руководством федерации футбола и мной, принимая во внимание то, что в их адрес были наказания, такие как увольнение и пожизненная дисквалификация. Приняли решение о примирении, выплатили компенсацию. Могу сказать, что расходы (на лечение - прим.) они перекрыли полностью", - заявил Карпов в разговоре с Tengri Sport.

Отметим, что видео инцидента было удалено из социальных сетей. Также трансляция матча недоступна на платформе YouTube.

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