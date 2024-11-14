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КПЛ
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Назван самый подорожавший футболист КПЛ: он из сборной Казахстана

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Назван самый подорожавший футболист КПЛ: он из сборной Казахстана ©КФФ

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подорожавших футболистов казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передают Vesti.kz.

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Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подорожавших футболистов казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передают Vesti.kz.

Но возьмем только топ-3, куда вошли Ислам Чесноков ("Тобол"/сборная Казахстана), Джеффри Чинеду ("Астана") и Гиорги Зария ("Кайрат").

Первые двое подорожали на 400 тысяч евро, рыночная стоимость Чеснокова уже оценивается в 800 тысяч евро, а Чинеду - в 600 тысяч евро. Зария подорожал на 350 тысяч евро, теперь он остановился на отметке в 700 тысяч евро.

Чесноков в минувшем сезоне КПЛ провел 21 матч, забил 10 голов и отдал 4 ассиста. Чинеду сыграл 10 матчей, наколотив 7 мячей и записав в свой актив 1 голевую передачу. У Зария 6 голов и 5 ассистов в 23 играх.

"Кайрат" завоевал титул чемпиона КПЛ-2024, "Астана" стала второй, а "Тобол" финишировал пятым.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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