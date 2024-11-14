Назван самый подорожавший футболист КПЛ: он из сборной Казахстана

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подорожавших футболистов казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передают Vesti.kz.

Но возьмем только топ-3, куда вошли Ислам Чесноков ("Тобол"/сборная Казахстана), Джеффри Чинеду ("Астана") и Гиорги Зария ("Кайрат").

Первые двое подорожали на 400 тысяч евро, рыночная стоимость Чеснокова уже оценивается в 800 тысяч евро, а Чинеду - в 600 тысяч евро. Зария подорожал на 350 тысяч евро, теперь он остановился на отметке в 700 тысяч евро.

Чесноков в минувшем сезоне КПЛ провел 21 матч, забил 10 голов и отдал 4 ассиста. Чинеду сыграл 10 матчей, наколотив 7 мячей и записав в свой актив 1 голевую передачу. У Зария 6 голов и 5 ассистов в 23 играх.

"Кайрат" завоевал титул чемпиона КПЛ-2024, "Астана" стала второй, а "Тобол" финишировал пятым.

Лимит на легионеров и расширение КПЛ: раскрыто решение Совета Лиги