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Лимит на легионеров и расширение КПЛ: раскрыто решение Совета Лиги

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Лимит на легионеров и расширение КПЛ: раскрыто решение Совета Лиги ©qfl.kz

Стали известны подробности предварительных итогов состоявшегося заседания Совета Лиги QFL (Казахстанской футбольной лиги), передают Vesti.kz.

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Стали известны подробности предварительных итогов состоявшегося заседания Совета Лиги QFL (Казахстанской футбольной лиги), передают Vesti.kz.

Как информирует телеграм-канал Серый CARDINAL, лимит на легионеров останется прежним: 12 иностранцев и 13 казахстанцев.

Кроме того, казахстанскую премьер-лигу (КПЛ) расширять/уменьшать не станут. В 2025 году выступят 14 команд. 16 команд сыграют в первой лиге, в которой по-прежнему не оставили места для легионеров. Не будет и отдельного турнира для дублеров - эти команды разместятся в первой и второй лигах. Таковы предварительные итоги состоявшегося сегодня заседания Совета Лиги QFL (ПФЛК). Теперь осталось, чтобы эти решения утвердил Исполком КФФ.

Напомним, "Кайрат" завоевал титул чемпиона КПЛ сезона-2024, второе место заняла "Астана", третье - "Актобе".

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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