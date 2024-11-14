Лимит на легионеров и расширение КПЛ: раскрыто решение Совета Лиги

Стали известны подробности предварительных итогов состоявшегося заседания Совета Лиги QFL (Казахстанской футбольной лиги), передают Vesti.kz.

Как информирует телеграм-канал Серый CARDINAL, лимит на легионеров останется прежним: 12 иностранцев и 13 казахстанцев.

Кроме того, казахстанскую премьер-лигу (КПЛ) расширять/уменьшать не станут. В 2025 году выступят 14 команд. 16 команд сыграют в первой лиге, в которой по-прежнему не оставили места для легионеров. Не будет и отдельного турнира для дублеров - эти команды разместятся в первой и второй лигах. Таковы предварительные итоги состоявшегося сегодня заседания Совета Лиги QFL (ПФЛК). Теперь осталось, чтобы эти решения утвердил Исполком КФФ.

Напомним, "Кайрат" завоевал титул чемпиона КПЛ сезона-2024, второе место заняла "Астана", третье - "Актобе".

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