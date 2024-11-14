Лимит на легионеров и расширение КПЛ: раскрыто решение Совета Лиги
Стали известны подробности предварительных итогов состоявшегося заседания Совета Лиги QFL (Казахстанской футбольной лиги), передают Vesti.kz.
Стали известны подробности предварительных итогов состоявшегося заседания Совета Лиги QFL (Казахстанской футбольной лиги), передают Vesti.kz.
Как информирует телеграм-канал Серый CARDINAL, лимит на легионеров останется прежним: 12 иностранцев и 13 казахстанцев.
Кроме того, казахстанскую премьер-лигу (КПЛ) расширять/уменьшать не станут. В 2025 году выступят 14 команд. 16 команд сыграют в первой лиге, в которой по-прежнему не оставили места для легионеров. Не будет и отдельного турнира для дублеров - эти команды разместятся в первой и второй лигах. Таковы предварительные итоги состоявшегося сегодня заседания Совета Лиги QFL (ПФЛК). Теперь осталось, чтобы эти решения утвердил Исполком КФФ.
Напомним, "Кайрат" завоевал титул чемпиона КПЛ сезона-2024, второе место заняла "Астана", третье - "Актобе".
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