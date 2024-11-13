Названо лицо казахстанского футбола: это не понравится "Астане"

Бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу Казбек Туаев навал "Кайрат" лицом казахстанского футбола, передают Vesti.kz.

"У меня всегда сердце болело за два клуба: "Нефтчи" и "Туран-Товуз". Что происходит у флагмана? Этот клуб – лицо нашего футбола. Тбилисское "Динамо" – это Грузия, "Кайрат" – это Казахстан, "Пахтакор" – это Узбекистан. Так же и "Нефтчи" – это Азербайджан. Я сильно переживаю за них", - рассказал он в интервью azerisport.com.

Отметим, что "Кайрат" выиграл титул чемпиона в минувшем сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ), тогда как "Астана" финишировала второй. При этом сезон для столичного клуба не завершен, впереди у подопечных Григория Бабаяна матчи в общем этапе Лиги конференций с португальской "Виторией Гимарайнш" (дома, 28 ноября), лондонским "Челси" (дома, 12 декабря) и кипрским АПОЭЛом (в гостях, 19 декабря).

Кроме того астанчане в свое время играли в группе Лиги чемпионов (2015/16), Лиги Европы (2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20) и Лиги конференций (2023/24). Алматинцы же лишь раз выступали в группе Лиги конференций (2021/22).