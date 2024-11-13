Названо лицо казахстанского футбола: это не понравится "Астане"
Бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу Казбек Туаев навал "Кайрат" лицом казахстанского футбола, передают Vesti.kz.
Бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу Казбек Туаев навал "Кайрат" лицом казахстанского футбола, передают Vesti.kz.
"У меня всегда сердце болело за два клуба: "Нефтчи" и "Туран-Товуз". Что происходит у флагмана? Этот клуб – лицо нашего футбола. Тбилисское "Динамо" – это Грузия, "Кайрат" – это Казахстан, "Пахтакор" – это Узбекистан. Так же и "Нефтчи" – это Азербайджан. Я сильно переживаю за них", - рассказал он в интервью azerisport.com.
Отметим, что "Кайрат" выиграл титул чемпиона в минувшем сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ), тогда как "Астана" финишировала второй. При этом сезон для столичного клуба не завершен, впереди у подопечных Григория Бабаяна матчи в общем этапе Лиги конференций с португальской "Виторией Гимарайнш" (дома, 28 ноября), лондонским "Челси" (дома, 12 декабря) и кипрским АПОЭЛом (в гостях, 19 декабря).
Кроме того астанчане в свое время играли в группе Лиги чемпионов (2015/16), Лиги Европы (2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20) и Лиги конференций (2023/24). Алматинцы же лишь раз выступали в группе Лиги конференций (2021/22).
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