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Названо лицо казахстанского футбола: это не понравится "Астане"

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Названо лицо казахстанского футбола: это не понравится "Астане" ©ФК "Астана"

Бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу Казбек Туаев навал "Кайрат" лицом казахстанского футбола, передают Vesti.kz.

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Бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу Казбек Туаев навал "Кайрат" лицом казахстанского футбола, передают Vesti.kz.

"У меня всегда сердце болело за два клуба: "Нефтчи" и "Туран-Товуз". Что происходит у флагмана? Этот клуб – лицо нашего футбола. Тбилисское "Динамо" – это Грузия, "Кайрат" – это Казахстан, "Пахтакор" – это Узбекистан. Так же и "Нефтчи" – это Азербайджан. Я сильно переживаю за них", - рассказал он в интервью azerisport.com.

Отметим, что "Кайрат" выиграл титул чемпиона в минувшем сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ), тогда как "Астана" финишировала второй. При этом сезон для столичного клуба не завершен, впереди у подопечных Григория Бабаяна матчи в общем этапе Лиги конференций с португальской "Виторией Гимарайнш" (дома, 28 ноября), лондонским "Челси" (дома, 12 декабря) и кипрским АПОЭЛом (в гостях, 19 декабря).

Кроме того астанчане в свое время играли в группе Лиги чемпионов (2015/16), Лиги Европы (2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20) и Лиги конференций (2023/24). Алматинцы же лишь раз выступали в группе Лиги конференций (2021/22).

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Кайрат ФК Астана ФК КПЛ Футбол

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