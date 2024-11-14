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Стал известен самый дорогой игрок КПЛ

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Стал известен самый дорогой игрок КПЛ ©ФК "Кайрат"

Портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов казахстанской премьер-лиги (КПЛ) по итогам обновления, передают Vesti.kz.

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Портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов казахстанской премьер-лиги (КПЛ) по итогам обновления, передают Vesti.kz.

Список возглавил белорусский полузащитник "Кайрата" Валерий Громыко с рыночной стоимостью в 1 миллион евро.

Второе-четвертое места занимают Иброхимхалил Юлдошев ("Кайрат"), Алибек Касым ("Актобе") и Егор Сорокин ("Кайрат"), имеющие одинаковую трансферную стоимость - 900 тысяч евро.

После этой троицы расположились сразу пять игроков со стоимостью 800 тысяч евро: Ислам Чесноков ("Тобол"), Макс Эбонг ("Астана"), Юг Станоев ("Кайрат"), Дорни Ромеро ("Актобе"), Габи Кики ("Актобе").

Топ-10 замкнул Офри Арад ("Кайрат") - 750 тысяч евро.

©Transfermarkt

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