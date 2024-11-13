Топ-10 эффективных игроков КПЛ: находка "Кызыл-Жара", неожиданный казахстанец и еще пару сенсаций

Сезон КПЛ-2024 уже позади, и сейчас самое время подводить различные итоги кампании, в том числе статистические. В этом материале корреспондент Vesti.kz выделил десятку самых эффективных игроков чемпионата по количеству голевых действий за предоставленное тренером время.

Если мы говорим о самых результативных игроках сезона, то на ум приходят имена лучших бомбардиров. В этом сезоне это звание разделили трое - Ислам Чесноков из "Тобола", Жоао Пауло из "Кайрата" и Николай Сигневич из "Атырау". Все они забили по 10 голов. При этом они не входят в десятку самых эффективных игроков чемпионата.

Так, Чеснокову, в среднем, требовалась 131 минута, чтобы забить гол или ассистировать партнерам в КПЛ (10+4 за 1842 минуты). У Пауло вовсе 171 минута на голевое действие (10+2 за 2057 минут), а у Сигневича - гол либо ассист на 198 минут (10+0 за 1987 минут).

А кто же у нас тогда был самым эффективным? Начнем перечисление с десятого места.

Только сначала добавим, что мы брали статистику голов и ассистов (в голевые передачи заработанные пенальти не входили). Рассматривались игроки, которые набрали минимум пять очков по системе "гол+пас" в КПЛ-2024.

10. Георгий Зария ("Кайрат") - 127 минут на голевое действие (6+5 за 1405 минут)

9. Назми Грипши ("Астана") - 118 минут на голевое действие (6+2 за 948 минут)

8. Арман Кенесов ("Актобе") - 115 минут на голевое действие (3+4 за 807 минут)

7. Максим Самородов ("Актобе") - 113 минут на голевое действие (5+3 за 905 минут)

6. Идрис Умаев ("Актобе") - 100 минут на голевое действие (6+4 за 1006 минут)

5. Жан-Али Пайруз ("Елимай") - 95 минут на голевое действие (1+5 за 571 минуту)

4. Жасур Яхшибоев ("Ордабасы") - 94 минуты на голевое действие (9+3 за 1133 минуты)

3. Джеффри Чинеду ("Астана") - 86 минут на голевое действие (7+1 за 688 минут)

2. Еркебулан Тунгышбаев ("Ордабасы") - 85 минут на голевое действие (4+1 за 427 минут)

1. Сенин Себай ("Кызыл-Жар") - 83 минуты на голевое действие (5+3 за 665 минут)

Фото: ФК "Тобол" (1), ФК "Кайрат" (2), ФК "Астана" (3,9), ФК "Актобе" (4,5,6), ФК "Елимай" (7), ФК "Ордабасы" (8,10), СК "Кызыл-Жар" (11)©️