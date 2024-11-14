Астана или Алматы? Рыбакина высказалась о возвращении в Казахстан и выбрала лучший город

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5) в эксклюзивном интервью корреспонденту Vesti.kz на YouTube-канале SauBall рассказала о долгожданном возвращении в стан национальной сборной в Кубке Билли Джин Кинг. Также она вспомнила недавнюю поездку в Алматы и сравнила главные города страны.

- Елена, рад вас видеть! Добро пожаловать в Астану! С какими эмоциями и настроением вы сюда приехали? Я думаю, вы успели соскучиться по снежной погоде.

- Здравствуйте! Спасибо! Да, действительно, я не ожидала, что будет настолько холодно, но, в целом, рада увидеть снег, так как достаточно редко вижу такую погоду, а через неделю снова уеду туда, где жарко.

- Впереди у вас важное противостояние раунда плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против Южной Кореи. Вы не играли за сборную с апреля прошлого года, но теперь вновь вернулись, и снова в Астану. Вы уже встретились с командой. Какие были эмоции от прибытия в расположение сборной? Все-таки, это совсем другая специфика.

- Да, конечно. Играть дома - это всегда лучший вариант. Особенно, если иметь такую поддержку болельщиков. Некоторых девочек я видела недавно, кого-то давно. Рада видеть всю команду в сборе, а выступать дома - это радость. Хочется просто показать хорошую игру и насладиться этой атмосферой.

- К сожалению, вы не так часто бываете в Казахстане, в первую очередь из-за плотного графика. Но в октябре вы выложили пост в соцсетях из Алматы, чем порадовали и удивили соотечественников. С чем был связан этот визит?

- Да, у меня был перерыв из-за травмы, я не могла особо тренироваться. Поэтому я прилетела в Алматы, мне нужно было поделать некоторые дела, я успела отдохнуть и застала очень хорошую погоду, чему была действительно рада. Очень красиво! Мы поднялись в горы, да и просто в городе я отдохнула. Это действительно редкость, когда я могу приехать и вот так проводить время. Есть, конечно же, большие минусы, когда ты получаешь травмы, у тебя вынужденный перерыв. Но, в любом случае, время в Алматы я провела очень хорошо.

- Вы неоднократно были и в Алматы, и в Астане. Что вам нравится в главных городах нашей страны?

- Города очень разные, и погодные условия тоже (улыбается). Мне в этом плане больше нравится Алматы, и природа этого города. Думаю, что это все в совокупности, и как я себя чувствую. В принципе, и отношение окружающих, какие-то теплые воспоминания. Поэтому это все вместе, такие чувства, когда ты приезжаешь в Казахстан, и есть время передохнуть. А если ты играешь, то понимаешь, что тебя будет окружать большое количество людей, и все тебя будут поддерживать, а это всегда приятно.

Полностью интервью с пятой ракеткой мира, чемпионкой Уимблдона-2022 и атлетом Red Bull можете посмотреть здесь:

Напомним, что матчи между сборными Казахстана и Южной Кореи в раунде плей-офф Кубка Билли Джин Кинг пройдут в субботу и воскресенье, 16-17 ноября, в столичном комплексе Beeline Arena.