Рыбакина рассказала, что стало с выигранным Porsche в Германии

Елена Рыбакина (№5) все еще находится в ожидании того момента, когда сможет сесть за руль своего автомобиля Porsche. В апреле она стала триумфатором турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия) и обладательницей новой машины.

В эксклюзивном интервью корреспонденту Vesti.kz на YouTube-канале SauBall 25-летняя теннисистка рассказала, почему все еще не ездит на автомобиле.

- К сожалению, это не такой быстрый процесс. Машину я еще не получила, но, возможно, через месяц она уже будет у меня. За счет перерыва, который у меня возник, я смогла побольше заниматься с автоинструктором. Пока еще в процессе, автомобиля нет. Я думаю, что к концу года все это удастся воплотить, и я уже буду средним водителем, надеюсь (улыбается). И смогу провести хоть чуть-чуть времени в своем автомобиле, прежде чем снова начну ездить по турнирам.

- Не зря вы выделили победу на турнире в Штутгарте, ведь она запомнилась многим болельщикам. Ведь там, помимо призовых и титула, вам вручили новый Porsche. Расскажите, успели ли уже поездить за рулем? Как дела с получением водительских прав? И, в целом, где находится машина?

- Выходит, что это одна из задач на предстоящее межсезонье?

- Да, так и есть. Я в процессе, надеюсь, что к концу года этот вопрос будет решен.

Полностью интервью с Рыбакиной, являющейся атлетом Red Bull, вы можете посмотреть здесь:

Напомним, что Рыбакиной достался электромобиль Porsche Taycan 4S Sport Turismo. Подробнее о нем можете прочитать здесь:

Рыбакина и ее новый Porsche: сколько стоит и в чем фишка? На таком ездят Хэмилтон и Ди Каприо