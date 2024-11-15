Объявлен титульный бой Рахмонова в UFC: есть дата, место и соперник

Команда непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (18-0) Dar Pro Team опубликовала в своих соцсетях информацию о том, что Номаду назначили титульный бой, сообщают Vesti.kz.

По информации источника Шавкат проведет бой с ирландцем Ианом Гэрри (15-0). Поединок за временный титул в полусреднем весе возглавит турнир UFC 310 в Лас-Вегасе (США).

"Шавкат Рахмонов vs. Иан Гэрри. Главное событие UFC 310 - за временный пояс UFC в полусреднем весе", - гласит сообщение команды.

Напомним, ранее у казахстанца сорвался поединок против действующего чемпиона UFC Белала Мухаммада. Они должны были возглавить турнир UFC 310, намеченный на 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США), но американский боец палестинского происхождения снялся с боя из-за проблем со здоровьем.

Добавим, что Гэрри после отмены боя Шавката с Мухаммадом, бросил вызов казахстанцу, а тренер Рахмонова разоблачил другую звезду UFC.