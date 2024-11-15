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"Надеюсь встретится в еврокубках". Шпилевский обратился к "Кайрату" после победы в КПЛ

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"Надеюсь встретится в еврокубках". Шпилевский обратился к "Кайрату" после победы в КПЛ ©arisfc.com

Бывший главный тренер "Кайрата", а ныне, наставник кипрского "Ариса" Алексей Шпилевский поздравил алматинский клуб с чемпионством в КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.

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Бывший главный тренер "Кайрата", а ныне, наставник кипрского "Ариса" Алексей Шпилевский поздравил алматинский клуб с чемпионством в КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.

"Дорогие болельщики "Кайрата", искренне поздравляю вас с чемпионством! Вы осуществили свою мечту и привезли трофей обратно в большой город Алматы. Дай Бог чтобы он задержался там на несколько лет. Поздравляю тренерский штаб, всех игроков, всех сотрудников клуба и всех, кто болеет и переживает за "Кайрат" и, конечно же, президента Кайрата Советаевича. Вы большие молодцы! Надеюсь встретится в еврокубках. Я буду очень рад всех вас увидеть! Алға, "Қайрат", - заявил белорусский специалист.


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Напомним, Шпилевский возглавил "Кайрат" в 2018 году и руководил командой до 2021 года. В 2020-м белорусский специалист привел алматинский клуб к чемпионству в казахстанской премьер-лиге (КПЛ).

Добавим, "Кайрат" в четвертый раз выиграл золото чемпионата Казахстана. Ранее, алматинцам это удалось сделать в 1992, 2004 и 2020 году.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Кайрат ФК Футбол КПЛ Шпилевский Алексей

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