"Надеюсь встретится в еврокубках". Шпилевский обратился к "Кайрату" после победы в КПЛ

Бывший главный тренер "Кайрата", а ныне, наставник кипрского "Ариса" Алексей Шпилевский поздравил алматинский клуб с чемпионством в КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.

"Дорогие болельщики "Кайрата", искренне поздравляю вас с чемпионством! Вы осуществили свою мечту и привезли трофей обратно в большой город Алматы. Дай Бог чтобы он задержался там на несколько лет. Поздравляю тренерский штаб, всех игроков, всех сотрудников клуба и всех, кто болеет и переживает за "Кайрат" и, конечно же, президента Кайрата Советаевича. Вы большие молодцы! Надеюсь встретится в еврокубках. Я буду очень рад всех вас увидеть! Алға, "Қайрат", - заявил белорусский специалист.

Напомним, Шпилевский возглавил "Кайрат" в 2018 году и руководил командой до 2021 года. В 2020-м белорусский специалист привел алматинский клуб к чемпионству в казахстанской премьер-лиге (КПЛ).

Добавим, "Кайрат" в четвертый раз выиграл золото чемпионата Казахстана. Ранее, алматинцам это удалось сделать в 1992, 2004 и 2020 году.