"Обыгрывали китайцев 40-0, а сейчас...". Казахстану вынесли вердикт после исторической победы на ЧА по хоккею

Государственный тренер Казахстана по хоккею Сергей Шавернев в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился своими впечатлениями от прошедшего в Алматы чемпионата Азии. Также он оценил перспективы по проведению мирового первенства.

Напомним, на первом в истории ЧА выступали только четыре команды (Казахстан, Япония, Китай и Южная Корея), а турнир проходил по круговой системе.

В стартовой игре казахстанские хоккеисты уступили Южной Корее (1:4), а во второй обыграли Китай (6:1). Казахстан и Япония набрали по 6 очков, но подопечные Олега Болякина выиграли континентальный турнир по дополнительным показателям.

"Китайцы спасли золотые медали для Казахстана. У них было мощное противостояние с корейцами. Корейцы вышли вальяжно против китайцев и были наказаны. Тоже самое произошло с нашей командой в первом матче. Тогда корейцы выиграли сборную Казахстана на ошибках. Они показали командный хоккей. Однако нам повезло. Ребята проснулись и выиграли два оставшихся матча. Заслуженная победа и победителей не судят. Федерация получила хорошую оценку за проведение этого соревнования. Это уже история. Но, вопросы есть. Я помню, что в 1996 году мы обыгрывали китайцев 40-0, а сейчас они играют на равных. Они функционально могут подготовить игроков, но понимание игры, техника - это у нас сильнее. Тем не менее, они прогрессируют. Это то, на что стоит обратить внимание", - отметил Шавернев.

Следующий чемпионат мира по хоккею пройдет в Швеции и Дании в период с 9 по 25 мая 2025 года.