Рахмонов задушил своего соперника за пояс UFC. Подробности

Боец ММА из Махачкалы Абдулазиз Дацилаев рассказал о форме казахстанца Шавката Рахмонова, а также вспомнил его спарринг против ирландца Иэна Мачадо Гэрри, передают Vesti.kz.

Они тренировались в одном зале, а теперь проведут бой между собой в рамках турнира UFC 310 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Команда Рахмонова посредством соцсетей сообщила, что этот поединок за временный пояс UFC в полусреднем весе станет главным событием ивента.

Журналист: "Какая сейчас форма у Шавката?"

Дацилаев: "Очень набрал, честно говоря, в вольной борьбе набрал. Там с ним бронзовый призер Европы из Осетии, Карданов Ермак, у него с ним нормальные завязки бывают. Шавкат в очень хорошей форме, жалко будет, если он с ней без боя останется. Он очень высокий, неудобный, эти руки закидывает на удушки, мерзкие удушки, захваты странные. У него руки длинные, может быть, запястья тонкие, и они очень хорошо заходят. Он берет плотно, четко, это тяжело объяснить", - приводит слова Абдулазиза "Ночь в клетке".

Журналист: "Ты видел, чтобы он в зале кого-то из стойки душил, как Нила?"

Дацилаев: "Я видел, как он пару раз Иэна Гэрри задушил. В клинче, если не ошибаюсь, они были, он его как-то взял и на ниндзя-чоук сразу, со стойки задушил. Но Гэрри все равно не стоит недооценивать, быстрый, попасть может, бокс очень неудобный, велосипедит постоянно, поймать его сложно".

Ранее источник раскрыл некоторые подробности предстоящего боя Рахмонова против Гэрри. В рейтинге полусредневесов UFC казахстанец занимает третье место, ирландец - седьмое. Оба идут без поражений: у Шавката рекорд 18-0, у Иэна 15-0.