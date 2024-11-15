Месси получил одну из худших оценок после сенсации в отборе ЧМ-2026

Сборная Аргентины неожиданно уступила на выезде Парагваю в отборочном цикле чемпионата мира-2026 по футболу, а ее лидер Лионель Месси удостоился одной из худших оценок, передают Vesti.kz.

Сенсацией обернулся матч Аргентины с Месси в составе

Месси получил 5 из 10 от Goal. Отмечается, что Лео не так часто использовал ширину поля, чтобы растянуть игру, и был недостаточно эффективен в финальной трети, проведя не лучший свой матч.

В этой игре Месси также оскорбил арбитра, подробности - здесь.

Аргентина с 22 очками лидирует в турнирной таблице, а Парагвай, набрав 16 баллов, располагается на шестом месте из десяти.

Следующую игру аргентинцы проведут на своем поле с Перу 20 ноября, а Парагвай в этот день встретится на выезде с Боливией.

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