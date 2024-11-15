Сенсацией обернулся матч Аргентины с Месси в составе в отборе на ЧМ-2026

Состоялся матч отборочного турнира чемпионата мира 2026 года между сборными Парагвая и Аргентины, сообщают Vesti.kz.

Встреча 11 тура квалификации в южноамериканской зоне прошла в Парагвае и завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1.

Аргентинцы в ранге действующих чемпионов мира первыми вышли вперед на 11 минуте. Гол на счету форварда миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Хозяева быстро отыгрались, сравняв счет на 19 минуте. Мяч забил Арнальдо Антонио Санабрия.

Второй мяч парагвайцы забили в дебюте второго тайма: на 47 минуте отличился Омар Альдерете.

Отметим, что форвард американского клуба "Интер Майами" Лионель Месси вышел в стартовом составе сборной Аргентины и отыграл матч целиком.

Аргентинцы лидируют в отборе, набрав 22 очка после 11 туров. У идущей на втором месте Колумбии 19 баллов, а у замыкающей топ-3 Бразилии - 17 очков.

Аргентина в следующем туре 20 ноября сыграет на своем поле с Перу.