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Роналду, Месси, Ямаль? Кого включили в список на престижную награду

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Роналду, Месси, Ямаль? Кого включили в список на престижную награду ©ФК "Аль-Наср"/Depositphotos.com/thenews2.com

Названы имена десяти игроков, претендующих на награду футболист года по версии Globe Soccer Awards, сообщают Vesti.kz.

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Названы имена десяти игроков, претендующих на награду футболист года по версии Globe Soccer Awards, сообщают Vesti.kz.

В список вошли: Николо Барелла, Джуд Беллингем, Хакан Чалханоглу, Дани Карвахаль, Артем Довбик, Фил Фоден, Антуан Гризманн, Алекс Гримальдо, Виктор Дьекереш, Эрлинг Холанд, Харри Кейн, Тони Кроос, Роберт Левандовски, Адемола Лукман, Эмилиано Мартинес, Лаутаро Мартинес, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Дани Ольмо, Коул Палмер, Родри, Родриго, Криштиану Роналду, Букайо Сака, Мохамед Салах, Вильям Салиба, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Витинья, Нико Уильямс, Флориан Вирц, Гранит Джака и Ламин Ямаль.

Отметим, что помимо лучшего игрока в мужском футболе, болельщикам предстоит выбрать лучшую футболистку, лучший мужской и женский клуб, лучшего тренера, лучшего молодого игрока, лучшего футболиста, выступающего в одном из Ближневосточных чемпионатов и лучший клуб с Ближнего востока.

Голосование уже стартовало на официальном сайте премии, а торжественная церемония вручения наград пройдет 27 декабря в Дубае.

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