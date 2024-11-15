"Барселона" отказалась от Салаха и выбрала другого игрока

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик не хочет подписывать Мохамеда Салаха из "Ливерпуля", отдавая предпочтение другому футболисту, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, Салах станет свободным агентом 30 июня 2025 года. Самые выгодные предложения египтянин получает из Саудовской Аравии, но его приоритетом будет продолжение выступлений в Европе, в команде, где он сможет бороться за все титулы.

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В этом смысле Ла Лига является наиболее привлекательным направлением для бывшего игрока "Базеля", "Челси", "Ромы" и "Фиорентины". А если говорить конкретнее, то были разговоры об интересе "Барселоны" к Салаху, тем более что он может достаться "сине-гранатовым" бесплатно.

Несмотря на то что у Салаха впечатляющая статистика (10 голов и 10 результативных передач в 17 матчах за "Ливерпуль"), Флик не уверен в этом трансфере из-за возраста африканца, которому сейчас 32 года. Немецкий специалист предпочитает забыть о Салахе и сосредоточиться на подписании 28-летнего нападающего "Баварии" и сборной Германии Лероя Сане.

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Отмечается, что Флик занял твердую позицию по данному вопросу, и похоже, что никто не сможет изменить его мнение по трансферу Салаха. По его мнению, кандидатура Сане выглядит более убедительной. К слову, его контракт с "Баварией" истекает следующим летом, поэтому он также может достаться "Барселоне" бесплатно.