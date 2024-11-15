ПСЖ готовит еще один удар по "Барселоне": хотят переманить игрока по смешной цене

Генеральный директор "Пари Сен-Жермена" Нассер Аль-Хелаифи нацелился на еще одного футболиста "Барселоны", коим является нидерландский полузащитник Френки де Йонг, передают Vesti.kz.

Ранее в состав парижан из каталонского клуба перешли Неймар, Лионель Месси и Усман Дембеле.

По информации El Nacional, Де Йонг является главным кандидатом на то, чтобы собрать чемоданы и покинуть расположение "сине-гранатовых". Президент "Барселоны" Жоан Лапорта и спортивный директор Деку рассматривали возможность его продажи прошлым летом, а также в предыдущие годы, но по тем или иным причинам исходящий трансфер нидерландца не был реализован. Однако теперь его практически вынуждены отпустить, имея с ним контракт только до 2026 года.

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Де Йонг не согласился на значительное снижение зарплаты, которое ему предлагают, и хочет переехать в другое место, где он будет гарантированно получать тот же гонорар, что и сейчас, что делает его одним из самых высокооплачиваемых игроков в Ла Лиге.

Еще одна причина, по которой он хочет уйти, заключается в том, что после перевода в основной состав Марка Касадо ему больше не гарантировано место в старте, а также учитывая конкуренцию с другими игроками, такими как Педри, Гави или Дани Ольмо.

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Аль-Хелаифи понимает, что это будет исключительное подписание в интересах ПСЖ, и готовит еще один удар по Лапорте. ПСЖ хочет подписать Де Йонга по смешной цене, как они это сделали с Дембеле (тогда сумма сделки составила 50 миллионов евро). За Де Йонга парижане не намерены предлагать более 57 миллионов евро. Хотя в "Барселоне" хотели бы получить компенсацию в размере 80 миллионов евро. Однако нежелание игрока продлевать контракт связывает руки каталонскому клубу.

Де Йонг провел всего 4 матча в нынешнем сезоне Ла Лиги, результативными действиями не отметился.