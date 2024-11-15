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"Арсенал" предложил 90 миллионов за звезду "Барселоны"

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"Арсенал" предложил 90 миллионов за звезду "Барселоны" ©Depositphotos.com/rarrarorro

"Арсенал" хочет подписать новую звезду на следующий год, главная цель "канониров" - найти лидера в атаку, передают Vesti.kz.

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"Арсенал" хочет подписать новую звезду на следующий год, главная цель "канониров" - найти лидера в атаку, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, лондонский клуб положил глаз на Рафинью. Бразилец проводит впечатляющий сезон за "Барселону", забив 12 голов и отдав 10 результативных передач за 17 матчей во всех соревнованиях. Он стал одним из ведущих игроков "сине-гранатовых", а главный тренер Ханс-Дитер Флик сумел раскрыть максимальный потенциал форварда. Поэтому неудивительно, что сейчас существует множество спекуляций по поводу его будущего.

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Однако у Рафиньи контракт с "Барселоной" действует до 2027 года, в связи с чем "Арсеналу" придется выложить значительную сумму.

Отмечается, что "канониры" готовы предложить "Барселоне" за Рафинью 90 миллионов евро. Учитывая такую сумму, логично, что президент испанской команды Жоан Лапорта подумывает отпустить нападающего в английскую премьер-лигу. Пока что стороны не предприняли конкретных шагов.

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В карьере Рафиньи также были английский "Лидс", французский "Ренн", португальские "Спортинг", "Витория Гимарайнш" и бразильский "Аваи".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2 Манчестер Сити 11 7 2 2 22-13 23
3 Челси 11 5 4 2 21-13 19
4 Арсенал 11 5 4 2 18-12 19
5 Ноттингем Форест 11 5 4 2 15-10 19
6 Брайтон энд Хов Альбион 11 5 4 2 19-15 19
7 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8 Ньюкасл Юнайтед 11 5 3 3 13-11 18
9 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10 Тоттенхэм Хотспур 11 5 1 5 23-13 16
11 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13 Манчестер Юнайтед 11 4 3 4 12-12 15
14 Вест Хэм Юнайтед 11 3 3 5 13-19 12
15 Лестер Сити 11 2 4 5 14-21 10
16 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18 Кристал Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19 Вулверхэмптон Уондерерс 11 1 3 7 16-27 6
20 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4

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