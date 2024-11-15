"Арсенал" предложил 90 миллионов за звезду "Барселоны"

"Арсенал" хочет подписать новую звезду на следующий год, главная цель "канониров" - найти лидера в атаку, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, лондонский клуб положил глаз на Рафинью. Бразилец проводит впечатляющий сезон за "Барселону", забив 12 голов и отдав 10 результативных передач за 17 матчей во всех соревнованиях. Он стал одним из ведущих игроков "сине-гранатовых", а главный тренер Ханс-Дитер Флик сумел раскрыть максимальный потенциал форварда. Поэтому неудивительно, что сейчас существует множество спекуляций по поводу его будущего.

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Однако у Рафиньи контракт с "Барселоной" действует до 2027 года, в связи с чем "Арсеналу" придется выложить значительную сумму.

Отмечается, что "канониры" готовы предложить "Барселоне" за Рафинью 90 миллионов евро. Учитывая такую сумму, логично, что президент испанской команды Жоан Лапорта подумывает отпустить нападающего в английскую премьер-лигу. Пока что стороны не предприняли конкретных шагов.

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В карьере Рафиньи также были английский "Лидс", французский "Ренн", португальские "Спортинг", "Витория Гимарайнш" и бразильский "Аваи".