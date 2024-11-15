Заслуженный тренер Казахстана назвал причины неудач сборной
Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов поделился своим мнением относительно неудачных результатов казахстанской сборной, передают Vesti.kz.
Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов поделился своим мнением относительно неудачных результатов казахстанской сборной, передают Vesti.kz.
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"Черчесов попал в очень сложную ситуацию. Сейчас большая часть состава сборной без игровой практики. Они сидят на скамейке запасных в своих клубах, потому что отменили лимит на легионеров. В "Астане" играет один Вороговский. На последнем матче "Кайрат" играл только легионерами. Это большая проблема. Говорить о подготовленности команды нет смысла. В последней игре австрийцы начали активно прессинговать. Вообще не давали выйти Казахстану из обороны.
Вторая же причина заключается в том, что все клубы Казахстана играют с тремя центральными защитниками. Получается пять защитников. Черчесов же усиливает атаку и играет в четыре защитника. Надо по-другому действовать в обороне, появляется много свободных зон. Черчесов в очень сложной ситуации", - рассказал Черепанов "Чемпионату".
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Казахстан занимает последнее, четвертое место в группе 3, набрав один балл в пяти матчах и потеряв шансы на сохранение прописки в дивизионе B. Кроме того подопечные Станислава Черчесова имеют удручающую разницу мячей 0-10. Заключительную игру на групповом этапе Лиги наций они проведут с Норвегией 17 ноября в Осло.
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