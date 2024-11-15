Заслуженный тренер Казахстана назвал причины неудач сборной

Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов поделился своим мнением относительно неудачных результатов казахстанской сборной, передают Vesti.kz.

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"Черчесов попал в очень сложную ситуацию. Сейчас большая часть состава сборной без игровой практики. Они сидят на скамейке запасных в своих клубах, потому что отменили лимит на легионеров. В "Астане" играет один Вороговский. На последнем матче "Кайрат" играл только легионерами. Это большая проблема. Говорить о подготовленности команды нет смысла. В последней игре австрийцы начали активно прессинговать. Вообще не давали выйти Казахстану из обороны.

Вторая же причина заключается в том, что все клубы Казахстана играют с тремя центральными защитниками. Получается пять защитников. Черчесов же усиливает атаку и играет в четыре защитника. Надо по-другому действовать в обороне, появляется много свободных зон. Черчесов в очень сложной ситуации", - рассказал Черепанов "Чемпионату".