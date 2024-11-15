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Адиев высказался об отношениях Черчесова с казахстанскими журналистами

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Адиев высказался об отношениях Черчесова с казахстанскими журналистами ©КФФ

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал отношения нынешнего наставника команды Станислава Черчесова с казахстанскими журналистами, передают Vesti.kz.

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Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал отношения нынешнего наставника команды Станислава Черчесова с казахстанскими журналистами, передают Vesti.kz.

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"Мы все знаем Станислава Саламовича и его стиль общения. Понятно, что для казахстанских журналистов это что-то новое. В какой-то мере они привыкли друг к другу. Я считаю, что журналистам надо готовиться к интервью и знать, кому они задают вопросы. Также и главному тренеру надо готовиться к встрече с журналистами и знать, как правильно отвечать. В моем понимании это так. Для меня нет ничего сверхъестественного в общении Станислава Саламовича с журналистами, мы же все его знаем", - сказал Адиев "СЭ".

Под руководством Станислава Черчесова казахстанская сборная потерпела четыре поражения в пяти матчах Лиги наций и потеряла шансы на сохранение прописки в дивизионе B. Заключительную игру группового этапа она проведет с Норвегией 17 ноября в Осло.

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