Адиев высказался об отношениях Черчесова с казахстанскими журналистами

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал отношения нынешнего наставника команды Станислава Черчесова с казахстанскими журналистами, передают Vesti.kz.

Российский специалист был оштрафован на 200 МРП (738 400 тенге) после шутки про французский язык на пресс-конференции. В КФФ по этому поводу сделали заявление.

"Мы все знаем Станислава Саламовича и его стиль общения. Понятно, что для казахстанских журналистов это что-то новое. В какой-то мере они привыкли друг к другу. Я считаю, что журналистам надо готовиться к интервью и знать, кому они задают вопросы. Также и главному тренеру надо готовиться к встрече с журналистами и знать, как правильно отвечать. В моем понимании это так. Для меня нет ничего сверхъестественного в общении Станислава Саламовича с журналистами, мы же все его знаем", - сказал Адиев "СЭ".

Под руководством Станислава Черчесова казахстанская сборная потерпела четыре поражения в пяти матчах Лиги наций и потеряла шансы на сохранение прописки в дивизионе B. Заключительную игру группового этапа она проведет с Норвегией 17 ноября в Осло.