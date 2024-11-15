Сборная России выиграла матч со счетом 11:0 и сотворила историю

Сборная России по футболу разгромила команду Брунея в товарищеском матче, прошедшем в Краснодаре, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 11:0. Отличились Иван Обляков (1-я минута, 29-я), Евгений Морозов (10-я), Лечи Садулаев (48-я), Никита Кривцов (57-я), Тамерлан Мусаев (62-я), Андрей Мостовой (67-я), Александр Черников (73-я), Алексей Батраков (79-я) и Арсен Адамов (88-я). При этом Нурикван Отман отметился автоголом (7-я).

В итоге россияне одержали самую крупную победу в своей истории. Предыдущее достижение было установлено в отборочном матче Евро-2020 против сборной Сан-Марино (9:0).

19 ноября в Волгограде подопечные Валерия Карпина проведут второй товарищеский матч с Сирией.