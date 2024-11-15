В UFC "кинули" бойца c 20-6 и выбрали соперника для Рахмонова

Вскрылись некоторые подробности боя казахстанца Шавката Рахмонова против ирландца Иэна Мачадо Гэрри, передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что Гэрри выйдет в октагон против американца Хоакина Бакли (20-6) и их поединок возглавит турнир UFC, который состоится 14 декабря в Тампе, (штат Флорида, США). Но позже появилась информация о том, что Гэрри подерется с Рахмоновым на UFC 310 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) за временный пояс промоушена в полусреднем весе.

Телеграм-канал "Двоечка ММА|UFC" напомнил о 12-минутном рассказе Бакли, как сильно он побьет Гэрри и уверяет, что их бой в силе. Отмечается, что, возможно, в UFC действительно не поставили в известность Хоакина, но объявят бой Рахмонов - Гэрри.

"Это тогда угар будет какой-то", - пишет источник.

Ожидается, что в ближайшее время в UFC официально объявят о поединке Рахмонова с Гэрри.

В рейтинге полусреднего дивизиона UFC казахстанец занимает третье место, ирландец - седьмое. Оба не знают поражений: Шавкат идет на серии 18-0, а Иэн - на 15-0.

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