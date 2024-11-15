В UFC "кинули" бойца c 20-6 и выбрали соперника для Рахмонова
Вскрылись некоторые подробности боя казахстанца Шавката Рахмонова против ирландца Иэна Мачадо Гэрри, передают Vesti.kz.
Вскрылись некоторые подробности боя казахстанца Шавката Рахмонова против ирландца Иэна Мачадо Гэрри, передают Vesti.kz.
Ранее сообщалось, что Гэрри выйдет в октагон против американца Хоакина Бакли (20-6) и их поединок возглавит турнир UFC, который состоится 14 декабря в Тампе, (штат Флорида, США). Но позже появилась информация о том, что Гэрри подерется с Рахмоновым на UFC 310 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) за временный пояс промоушена в полусреднем весе.
Телеграм-канал "Двоечка ММА|UFC" напомнил о 12-минутном рассказе Бакли, как сильно он побьет Гэрри и уверяет, что их бой в силе. Отмечается, что, возможно, в UFC действительно не поставили в известность Хоакина, но объявят бой Рахмонов - Гэрри.
"Это тогда угар будет какой-то", - пишет источник.
Ожидается, что в ближайшее время в UFC официально объявят о поединке Рахмонова с Гэрри.
В рейтинге полусреднего дивизиона UFC казахстанец занимает третье место, ирландец - седьмое. Оба не знают поражений: Шавкат идет на серии 18-0, а Иэн - на 15-0.
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