Винисиус отметился некрасивым поступком за сборную Бразилии: еще не забил с пенальти

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор после фиаско с "Золотым мячом" отметился некрасивым поступком в гостевом матче сборной Бразилии против Венесуэлы в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

По информации Sport.es, на 3-й минуте в целом спокойного матча колумбийский судья Андрес Рохас допустил ошибку и сорвал контратаку бразильцев, вследствие чего посыпались претензии от игроков. И самыми громкими, конечно, были претензии от Винисиуса.

Телевизионные камеры запечатлели, как форвард "Реала" на португальском языке сказал судье: "иди в ж*пу...".

Сама игра завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились гости усилиями Рафиньи на 43-й минуте. Хозяева поля отыгрались на 46-й стараниями Теласко Сеговия. При этом на 62-й Винисиус не реализовал пенальти. Между тем венесуэльцы доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Александра Гонсалеса на 89-й минуте.

Бразилия с 17 очками занимает третье место в таблице, а Венесуэла, имея в активе 12 баллов, находится на седьмой строчке из десяти.