Появились подробности боя Шавката Рахмонова за временный пояс UFC

Появились новости по бою казахстанца Шавката Рахмонова против ирландца Иэна Мачадо Гэрри за временный пояс UFC в полусреднем весе, передают Vesti.kz.

Ранее команда Рахмонова посредством соцсетей сообщила, что их поединок станет главным событием турнира UFC 310, который пройдет 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

"Да, должны объявить скоро. Устно согласовано, контракты все еще не подписаны", - пишет телеграм-канал "Двоечка ММА|UFC" относительно схватки Рахмонова и Гэрри.

Отметим, что оба бойца не знают поражений. Рахмонов идет на серии 18-0, а у Гэрри рекорд 15-0.

В рейтинге полусредневесов UFC казахстанец занимает третье место, ирландец - седьмое.

Тренер Рахмонова объяснил выбор соперника на титульный бой

Изначально Рахмонов должен был подраться с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом, однако американец палестинского происхождения выбыл из поединка из-за проблем со здоровьем. В качестве замены рассматривались экс-чемпион дивизиона американец нигерийского происхождения Камару Усман и Колби Ковингтон из США, но, как видно, все идет к тому, что Шавкат встретится с Гэрри.