Тренер Рахмонова объяснил выбор соперника на титульный бой

Тренер Шавката Рахмонова (18-0) и команды DAR Team Эдуард Базров в интервью Meta-ratings.kz поделился мнением о возможном поединке своего подопечного против ирландца Иана Гэрри (15-0), сообщают Vesti.kz.

"Сегодня должны объявить о поединке Шавката на UFC 310. Другого варианта нет, если не Гэрри, а иначе у UFC не будет интереса проводить главный бой. Эта информация еще не подтверждена, но я думаю, что этот бой должен состояться. Считаю, данный поединок намного интереснее, чем с предыдущими нашими опонентами. Иэн Гэрри является непобежденным проспектом с очень хорошей ударной техникой, очень хорошими навыками в борьбе и в защите от борьбы. Также Иэн обладает хорошей психологией и очень ментально сильный боец. Этот бой будет очень интересен, так как оба бойца молоды и голодные до побед", – сказал Базров.

Напомним, ранее команда Рахмонова анонсировала бой с ирландцем:

"Шавкат Рахмонов vs. Иан Гэрри. Главное событие UFC 310 - за временный пояс UFC в полусреднем весе", - гласит сообщение.

Напомним, ранее у казахстанца сорвался поединок против действующего чемпиона UFC Белала Мухаммада. Они должны были возглавить турнир UFC 310, намеченный на 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США), но американский боец палестинского происхождения снялся с боя из-за проблем со здоровьем.

Добавим, что Гэрри после отмены боя Шавката с Мухаммадом, бросил вызов казахстанцу, а тренер Рахмонова разоблачил другую звезду UFC.