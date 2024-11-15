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Жанибек Алимханулы выступил с новым заявлением о своем будущем

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Жанибек Алимханулы выступил с новым заявлением о своем будущем ©x.com/qazaqstyle

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) опубликовал новый пост в соцсетях, сообщают Vesti.kz. Казахстанский боксер по-прежнему находится в ожидании новостей по следующему бою.

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Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) опубликовал новый пост в соцсетях, сообщают Vesti.kz. Казахстанский боксер по-прежнему находится в ожидании новостей по следующему бою.

"Еще одна неделя завершилась. Я до сих пор жду!", - написал Жанибек, сопроводив пост эмодзи "смеюсь до слез".

Накануне Алимханулы обратился к чемпиону мира по версии WBC доминиканцу Карлосу Адамесу (24-1, 18 КО) с предложением провести бой.

Напомним, последний бой Алимханулы провел 4 октября 2024 года в Сиднее (Австралия), когда в девятом раунде нокаутировал новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО).

Ранее у Алимханулы истек срок переговоров по бою за титулы чемпиона мира WBO и IBF в среднем весе с британским претендентом Хамзой Ширазом (21-0, 17 КО).

Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс Казахстан

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