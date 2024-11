Жанибек Алимханулы выступил с новым заявлением о своем будущем

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) опубликовал новый пост в соцсетях, сообщают Vesti.kz. Казахстанский боксер по-прежнему находится в ожидании новостей по следующему бою.

Another week is over. I'm still waiting! 😂😂😂