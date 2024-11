"Давай драться". Алимханулы озвучил требования чемпиону мира

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) обратился к чемпиону мира по версии WBC в своем дивизионе Карлосу Адамесу (24-1, 18 КО), сообщают Vesti.kz.

Adames! Where are you? Let's fight! You said you have a contract. Send it to me!