"Иногда и без флага слышу". Рыбакина - о фанатах из Казахстана по всему миру

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№5) очень рада получать любовь и поддержку от своих соотечественников. В интервью корреспонденту Vesti.kz на YouTube-канале Sauball она рассказала об этом в деталях.

- За год вы проводите порядка 20 турниров в разных странах мира, но почти везде можно найти казахстанских болельщиков и флаги на трибунах. Что для вас значит поддержка казахстанцев и чем она особенна?

- Да, действительно. Бывает, что я приезжаю и даже не ожидаю увидеть такое количество людей из Казахстана. Это всегда очень приятно. Иногда и без флага ты слышишь речи, поддержку. Это большой заряд положительных эмоций. Просто приятно играть, понимая, что ты находишься не у себя дома, но у тебя есть такая поддержка. Люди во всем мире приходят и болеют за тебя. Это очень приятно.

Полностью эксклюзивное интервью атлета Red Bull Рыбакиной нашему изданию можно посмотреть здесь:

Отметим, что уже на этой неделе, 16-17 ноября, Рыбакина сыграет в составе сборной Казахстана против теннисисток из Южной Кореи. Противостояние раунда плей-офф Кубка Билли Джин Кинг пройдет на Beeline Arena в Астане.