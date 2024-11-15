Тренер-миллионер отказался от денег клуба КПЛ, но передумал

Белорусский тренер Александр Седнев после расторжения контракта с "Ордабасы" получил около 40 миллионов тенге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее проходила информация о том, что 51-летний Седнев отказался от положенных денег по контракту, который действовал еще полтора года.

Специалист сам объявил об уходе после вылета от армянского "Пюника" в квалификации Лиги конференций. После этого Седнев в заключительном матче одержал победу в КПЛ над карагандинским "Шахтером" (3:2).

В июле в СМИ раскрыли зарплату Александра Седнева в "Ордабасы". Он зарабатывал 18 500 евро в месяц. Выходит, что белорус добровольно отказывался от 296 000 евро (свыше 158 млн тенге).

Стоит добавить, что, несмотря на сложный сезон, Седнев оставил команду на первом месте в турнирной таблице КПЛ. После прихода тренера Кирилла Кекера шымкентцы заняли четвертое место.