В КФФ прокомментировали будущее Черчесова в сборной Казахстана

Казахстанская федерация футбола (КФФ) не планирует принимать кадровых решений, включая вопрос о главном тренере сборной Станиславе Черчесове, до 20 декабря, сообщают Vesti.kz со ссылкой на rsport. Об этом заявил генеральный секретарь КФФ Андрей Дудин, добавив, что окончательные решения будут зависеть от итогов выборов нового президента организации.

Ранее президент КФФ Адлет Барменкулов покинул свой пост, а затем Казахстан проиграл Австрии в Алматы.

"Адлет Назарбаевич еще не ушел из федерации. Он написал заявление, а решение о его уходе конференция КФФ будет принимать 19 ноября. Сейчас я управление замыкаю на себе. Мы общались с Саламовичем во время подписания контракта, проговаривали, что он подписывает его с федерацией, а не с Барменкуловым. Что касается реакции нового руководства, нужно дождаться 20 декабря, когда будут проведены выборы нового президента. Там уже будем обсуждать это. До этого кадровых изменений не произойдет", - сказал Дудин РИА Новости.

Отметим, что под руководством Черчесова сборная Казахстана провела пять матчей - все в Лиге наций. Национальная команда одну встречу сыграла вничью и четыре проиграла с общим счетом 0:10. Подопечные Черчесова досрочно вылетели из дивизиона B в лигу C.

"У Станислава Саламовича вчера была пресс-конференция, где он комментировал неудачную серию. Я придерживаюсь того, что сказал он, да, нужно перестраивать игру и омолаживать команду, нужно возвращать ей драйв. На это нужно время. И да, мы видим изменения рисунка игры. Остался еще один матч. Нужно перестроиться и попробовать свои силы, потому что впереди у нас отбор на чемпионат мира", - отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, видят ли в федерации прогресс в игре сборной Казахстана после назначения Черчесова.

Отметим, что в связи с отставкой Барменкулова Черчесов выступил с заявлением о своем будущем в сборной Казахстане.

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Напомним, Черчесов был представлен в качестве главного тренера национальной команды летом.