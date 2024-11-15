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Какое место занимает сборная Казахстана после пятого тура Лиги наций

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Какое место занимает сборная Казахстана после пятого тура Лиги наций ©Vesti.kz/Алихан Сариев

Состоялся пятый тур группового этапа Лиги наций с участием сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz.

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Состоялся пятый тур группового этапа Лиги наций с участием сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Сборная Казахстана в Алматы в меньшинстве уступила команде Австрии - 0:2. Забитыми голами отметились Кристоф Баумгартнер (15 минута) и Михаэль Григорич (25).

В другом матче сборная Норвегии обыграла в Любляне Словению - 4:1.

Казахстан потерпел четвертое поражение в пяти матчах и по-прежнему занимает последнее, четвертое место в группе 3 дивизиона B Лиги наций, набрав всего один балл и имея разницу мячей 0:10. Кроме того подопечные Черчесова потеряли шансы на сохранение прописки в данном дивизионе.

Первое место делят команды Австрии и Норвегии у которых по десять очков. Сборная Словении набрала семь баллов и занимает третью строчку в группе.

17 ноября Казахстан сыграет на выезде с Норвегией, а Австрия в Вене примет Словению.

Сборная РК по футболу Лига наций Футбол Норвегия Австрия Словения

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