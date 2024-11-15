Разгромом обернулся матч соперников Казахстана в Лиге наций

В Любляне состоялся матч пятого тура Лиги наций между сборными Словении и Норвегии, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы 3 дивизиона B на стадионе "Стожице" завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:1.

Норвежцы первыми вышли вперед после гола Антонио Нусы на четвертой минуте.

Беньямин Шешко на 21-й восстановил равновесие.

Впрочем, перед самым перерывом Эрлинг Холанд забил второй мяч в ворота словенцев.

Во втором тайме, на 59-й минуте Нуса оформил дубль. На 82-й минуте Йенс-Петтер Хеуге забил четвертый гол норвежцев.

В другом матче группы, команда Казахстана уступила на своем поле сборной Австрии - 0:2.

После пяти туров Норвегия и Австрия набрали по десять очков. Семь баллов у Словении и одно очко в активе сборной Казахстана.

17 ноября Норвегия и Казахстан сыграют в Осло, а Австрия, в рамках заключительного тура примет в Вене Словению.