Рыбакина ответила на хейт болельщиков за пропуск матчей сборной

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5) приняла участие в пресс-конференции в преддверии противостояния раунда плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Южной Кореи. Отвечая на вопросы, она уделила внимание и ситуации с хейтом со стороны болельщиков за пропуск игр за сборную в этом году, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Влияет ли критика казахстанцев на вас за, якобы, нежелание играть за сборную? Насколько эта ситуация может повлиять на вашу игру?

- Действительно, разговоров очень много, но также есть люди, которые меня поддерживают. К сожалению, разорваться я не могу, когда плохо себя чувствую. Сейчас речь о выходе на корт даже не идет, этот вопрос не стоит. Я нахожусь в неплохой форме, конечно, не в идеальной. Но если выкладываться на 100 процентов, то у нас есть все шансы пройти дальше.

Отметим, что у Рыбакиной запланировано два матча в противостоянии с Южной Кореей. В субботу, 16 числа, она встретится с Со Хен Пак (№), а в воскресенье, 17 ноября, сыграет с Да Ен Бак (№). Все игры пройдут на Beeline Arena в Астане.

За последние год с небольшим Рыбакина пропустила два противостояния за сборную в Кубке Билли Джин Кинг, а также не сыграла на Олимпиаде из-за болезни.

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