Черчесов сделал заявление о своей "отставке" из сборной Казахстана

Российский тренер Станислав Черчесов прокомментировал свое будущее в сборной Казахстана и рассказал, вероятен ли его уход вслед за отставкой президента КФФ Адлета Барменкулова, передает корреспондент Vesti.kz.

"Мы никогда не цепляемся за контракт. Наш президент провел хорошую работу, я знаю, какой он человек, как он работал и переживал, максимально выкладывался. У любого человека бывают просчеты. Я глупых вопросов не задаю, взрослый человек. Почему он ушел, я не знаю. Главное - качество принимаемых решений. Каких бы у нас отношений не было, у меня контракт с КФФ, а не с Адлетом Назарбаевичем Барменкуловым. Если придет новое руководство? Слово "если" я вообще не принимаю", - заявил Станислав Саламович.

Ранее сообщалось, что Черчесов получит больше полумиллиарда тенге за увольнение из сборной Казахстана. Его контракт действует до конца отбора ЧМ-2026.

Напомним, что Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне этого года. Под его руководством команда провела четыре матча в Лиге наций, потерпев три поражения и один раз сыграв вничью.

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