Австрия приняла неожиданное решение перед матчем с Казахстаном в Лиге наций

Полузащитник сборной Австрии по футболу Кристоф Баумгартнер рассказал, как команда готовилась к вылету в Казахстан на матч пятого тура Лиги наций и разнице во времени, передает Vesti.kz.

Встреча состоится 14 ноября в Алматы. Прошлая встреча команд в этом цикле прошла в Австрии и завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:0.

"Мы пытаемся решить эту проблему как можно лучше. Вчера у нас была лекция эксперта по сну, который подготовил нас к определенным вещам. Мы будем придерживаться своего времени, чтобы не дать организму выйти из-под контроля. Поэтому мы не будем спать и в самолете. Я считаю, что усталость - это всегда вопрос разума. Если мы не допустим этих мыслей, мы будем готовы", - цитирует игрока сайт Австрийского футбольного союза.

После четырех туров, Казахстан, занимает последнее, четвертое место. На счету команды Станислава Черчесова одно очко. У Норвегии, Австрии и Словении по семь баллов.