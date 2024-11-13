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Вратарь европейской сборной раскрыл свое будущее в КПЛ

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Вратарь европейской сборной раскрыл свое будущее в КПЛ ©ФК "Ордабасы"

Вратарь сборной Беларуси Сергей Игнатович прокомментировал для Bet News возможность продолжения карьеры в казахстанском "Ордабасы", передает Vesti.kz.

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Вратарь сборной Беларуси Сергей Игнатович прокомментировал для Bet News возможность продолжения карьеры в казахстанском "Ордабасы", передает Vesti.kz.

"Контракт у меня был до конца сезона. Пока в клубе взяли паузу - нужно утвердить бюджет и найти тренера на будущий год. И после этого уже будут решать вопрос о комплектовании. Когда придет это время, тогда и обсудим перспективы продолжения карьеры в "Ордабасы", - сообщил Игнатович.

Напомним, Сергей перебрался в "Ордабасы" в июле. С тех пор он провел 13 матчей за команду во всех турнирах.

Отметим, что "Ордабасы" занял четвертое место в КПЛ-2024 и примет участие в Лиге конференций в следующем сезоне.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Ордабасы ФК Футбол Беларусь КПЛ

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