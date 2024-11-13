Вратарь европейской сборной раскрыл свое будущее в КПЛ

Вратарь сборной Беларуси Сергей Игнатович прокомментировал для Bet News возможность продолжения карьеры в казахстанском "Ордабасы", передает Vesti.kz.

"Контракт у меня был до конца сезона. Пока в клубе взяли паузу - нужно утвердить бюджет и найти тренера на будущий год. И после этого уже будут решать вопрос о комплектовании. Когда придет это время, тогда и обсудим перспективы продолжения карьеры в "Ордабасы", - сообщил Игнатович.

Напомним, Сергей перебрался в "Ордабасы" в июле. С тех пор он провел 13 матчей за команду во всех турнирах.

Отметим, что "Ордабасы" занял четвертое место в КПЛ-2024 и примет участие в Лиге конференций в следующем сезоне.