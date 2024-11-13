В сборной Австрии дали оценку команде Казахстана перед матчем Лиги наций в Алматы

Полузащитник сборной Австрии по футболу Кристоф Баумгартнер поделился ожиданиями от матча против Казахстана в пятом туре Лиги наций, передает Vesti.kz.

Встреча состоится 14 ноября в Алматы. Прошлая встреча команд в этом цикле прошла в Австрии и завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:0.

"Казахстан - это команда, которая играет в хороший футбол и имеет в своих рядах хороших футболистов. Если мы будем агрессивны в прессинге, мы заберем мяч. Это наша самая большая сила. Нам нужно смело играть вперед и стараться показать свою лучшую игру на поле, и, надеюсь, мы уйдем с поля победителями", — цитирует игрока сайт Австрийского футбольного союза.

После четырех туров, Казахстан, занимает последнее, четвертое место. На счету команды Станислава Черчесова одно очко. У Норвегии, Австрии и Словении по семь баллов.