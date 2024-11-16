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Сборная Португалии "отказалась" от Роналду: известны подробности

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Сборная Португалии "отказалась" от Роналду: известны подробности ©x.com/selecaoportugal

Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес решил отпустить некоторых игроков в клубы досрочно, сообщают Vesti.kz. В их числе 39-летняя звезда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

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Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес решил отпустить некоторых игроков в клубы досрочно, сообщают Vesti.kz. В их числе 39-летняя звезда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

Португальцы в матче пятого тура разгромили сборную Польши (5:1) и обеспечили себе первое место в группе 1 дивизиона A. Роналду в этом матче оформил дубль.

"Игра против Хорватии важна, но нам нужно дать шанс другим игрокам. Мы собираемся отпустить Бернарду Силву, Педру Нету, Криштиану Роналду и Бруну Фернандеша", - сказал Мартинес журналистам.

В заключительном туре, португальцы 18 ноября сыграют на выезде с Хорватией. Независимо от результата этого матча, команда Роналду останется победителем группы.

Роналду Криштиану Хорватия Лига наций Футбол

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