Казахстан дал бой Нидерландам после громкой сенсации в отборе на Евро-2025

Юношеская сборная Казахстана сыграла второй матч в отборе на Евро-2025 до 19 лет, сообщают Vesti.kz.

Подопечные Александра Кузнецова противостояли сверстникам из Нидерландов. Встреча группы 1 прошла в Ассене (Нидерланды).

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев квалификации. Первый гол был забит на третьей минуте Доном-Анджело Конаду, а второй мяч на 53-й минуте забил Дживайдо Рид.

На 90 минуте сборная Казахстана осталась без вратаря Ильдара Мендыгалиева, получившего красную карточку. Сборная Нидерландов в этом эпизоде заработала право на пенальти, но его, не реализовал Кеес Смит.

Напомним, в первом туре команда Кузнецова сенсационно обыграла сборную Украины - 2:1, а Нидерланды справились со Словенией - 2:0.

Во втором туре словенцы победили Украину - 1:0.

В заключительном матче 19 ноября Казахстан сыграет со Словенией, в Нидерланды встретятся с Украиной.